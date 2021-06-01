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Оленевод поприветствовал Путина словом «здорово» и рассказал о жизни с 11 детьми

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Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Оленевод с Крайнего Севера Павел Вулков во время онлайн-встречи президента России Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», рассказал о жизни в тундре с 11 детьми. Его слова приводит РИА Новости.

Вулков начал общение с президентом с приветственного слова. «Здорово, Владимир Владимирович!» — сказал он российскому лидеру. Затем мужчина заявил, что является кочующим оленеводом, переезжающим с места на место около 30 раз за сезон.

Его детям от года до 16 лет, трое из них сейчас учатся. Путин побеспокоился, хватает ли матери внимания на всех детей, пока отец работает. На это Вулков заверил, что его супруга со всем справляется, к тому же ей помогает 15-летняя дочь.

По словам главы семейства, все его сыновья и дочери общаются с оленями. Путин в ответ на это сказал, что «и в зоопарк ходить не надо». В конце общения президент поблагодарил Вулкова за детей.

Ранее во время этой же онлайн-конференции Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова оказать поддержку многодетным родителям, работающим в его компании. «Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи», — заявил российский лидер.

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