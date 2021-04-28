Российский оленевод выступил в ООН прямо из тайги

Оленевод Степан Кечимов из Ханты-Мансийского автономного округа выступил на форуме ООН по вопросам коренных народов посредством видеосвязи прямо со своего таежного стойбища, сообщает «Российская газета».

Мужчина отметил, что с помощью интернета в лесу общается с мировым сообществом оленеводов, а его дети могут учиться дистанционно. В противном случае им бы пришлось перебираться в город на время пандемии.

Кечимов рассказал, что они подключили интернет через проект «IT-Стойбище», запущенный в Югре три года назад. За это время в отдаленных местах округа установили 26 комплектов оборудования спутниковой связи, с помощью чего 568 семей коренных народов, занимающихся таежным промыслом, получили доступ к Интернету. Все они прошли школу цифровой грамотности.

Форум ООН проходит в эти дни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В этом году должен был состояться и международный конгресс оленеводов, но из-за пандемии он был отменен. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа — Югры принимает участие в форуме по видеосвязи.