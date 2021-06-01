Борцы за экологию сделали подарок «Роснефти» и «Газпрому»

Нефтяные компании Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Chevron столкнулись с серьезным давлением со стороны борцов за экологию, направленным на сокращение углеродных выбросов, и это подарок для российских «Газпрома» и «Роснефти», а также для государственных нефтяных компаний Саудовской Аравии и ОАЭ — Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Company, пишет Reuters.

«Похоже, Западу в вопросе поставок придется больше полагаться на тех, кого он называет "враждебными режимами"», — цитирует Reuters высокопоставленного представителя «Газпрома». Высокопоставленный представитель Saudi Aramco, в свою очередь, заметил, что решение суда упростит ОПЕК наращивание производства, что хорошо для компании.

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От официальных комментариев Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Company, «Роснефть» и «Газпром» отказались.

Западные компании стремительно расширяли свой бизнес в течение последних 50 лет, стараясь снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока и России. Эти же компании планировали резко сократить выбросы к 2050 году, однако столкнулись с растущим давлением со стороны инвесторов, настаивающих на большем внимании к вопросам изменения климата.

26 мая Shell проиграла в противостоянии с экологическими активистами: суд обязал компанию существенно сократить выбросы, что по сути означает сокращение производства нефти и газа. При этом Shell планирует обжаловать решение суда.

В тот же день главные нефтяные компании США Exxon Mobil и Chevron уступили акционерам, которые обвинили их в том, что они не реагируют на проблемы изменения климата.