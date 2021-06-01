Суд отпустил потерявшего работу и ставшего закладчиком ради сына петербуржца

В Санкт-Петербурге суд отпустил ставшего закладчиком мужчину из-под стражи домой к малолетнему сыну, которого он воспитывает один. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Кировский районный суд дал отсрочку в десять лет Андрею Дечкину как единственному родителю четырехлетнего сына. Мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима, но приговор вступит в силу, когда его ребенку исполнится 14 лет. Авторы канала называют такую отсрочку «редкой историей».

В декабре прошлого года Дечкина задержали при попытке закладки наркотиков. Четыре грамма метадона, по его словам, он получил от неизвестного, который пообещал ему 200 рублей за каждую закладку. Свой поступок мужчина объяснил тем, что в связи с пандемией остался без работы и денег.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске российский военнослужащий, участвовавший в боевых действиях на Северном Кавказе, ради матери стал закладчиком наркотиков.