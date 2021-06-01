Россия
 
Последние новости
Бывший депутат Госдумы заявил в полицию о пропаже 180 миллионов долларов
Оленевод поприветствовал Путина словом «здорово» и рассказал о жизни с 11 детьми
Бикини с увеличением груди для детей в популярном магазине разозлили родителей
Россиянам назвали замену отдыху в Турции
ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса
Американский миллиардер назвал замену доллару
Британцы побили 30-летний рекорд в производстве
ВОЗ оценила опасность от нового штамма птичьего гриппа
Назван самый популярный iPhone
Американцы начали отказываться от газа в домах
Новости партнеров
Прослушать новость

Суд отпустил потерявшего работу и ставшего закладчиком ради сына петербуржца

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге суд отпустил ставшего закладчиком мужчину из-под стражи домой к малолетнему сыну, которого он воспитывает один. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Кировский районный суд дал отсрочку в десять лет Андрею Дечкину как единственному родителю четырехлетнего сына. Мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима, но приговор вступит в силу, когда его ребенку исполнится 14 лет. Авторы канала называют такую отсрочку «редкой историей».

В декабре прошлого года Дечкина задержали при попытке закладки наркотиков. Четыре грамма метадона, по его словам, он получил от неизвестного, который пообещал ему 200 рублей за каждую закладку. Свой поступок мужчина объяснил тем, что в связи с пандемией остался без работы и денег.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске российский военнослужащий, участвовавший в боевых действиях на Северном Кавказе, ради матери стал закладчиком наркотиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский ветеран ради матери стал закладчиком наркотиков
Пожилой кавказец решил вывести дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место
Российский школьник готовил мефедрон вместо выращивания клубники в съемном жилье