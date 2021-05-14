Российский ветеран ради матери стал закладчиком наркотиков

В Новосибирске российский военнослужащий, участвовавший в боевых действиях на Северном Кавказе, осужден за торговлю наркотиками, сообщает «Тайга.инфо».

Ветеран боевых действий Николай Округин стал закладчиком наркотиков весной прошлого года из-за проблем с деньгами у матери. При этом с 2016 года он служил по контракту в одной из воинских частей Улан-Удэ. Через интернет-магазин Округин брал запрещенные вещества оптом, затем летал в Новосибирск и распространял их по городу. Кроме того, он начал часто отсутствовать на службе.

Мужчину задержали с поличным в июле 2020 года, когда он счел, что взятая им большая партия наркотиков оказалась «низкого качества», и решил по совету продавца вернуть сверток через тайник в Новосибирске, где его уже ждали полицейские.

В суде Округин признал вину, Новосибирский гарнизонный военный приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Отмечается, что военный участвовал в выполнении «специальных задач» на Северном Кавказе и имеет ведомственные награды, что суд учел при вынесении приговора.

В феврале стало известно, что в Махачкале 69-летний мужчина решил вывести увязшую в долгах дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место — на протяжении двух месяцев он ездил по адресам и оставлял свертки в тайниках. Его задержали с закладкой, возбудив уголовное дело.