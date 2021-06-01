Стало известно о задержании десятков сталкеров в районе ЧАЭС

Украинские силовики с начала 2021 года задержали более 60 сталкеров, которые пытались незаконно проникнуть в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом стало известно из сводок Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, большая часть нарушителей традиционно является гражданами Украины, однако за первые пять месяцев текущего года правоохранители задерживали также россиян, немцев, французов, белорусов, американцев, англичан и голландцев.

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Все они пытались попасть в Припять и ее окрестности ради экстремального туризма. Сталкерам грозит административное наказание в виде крупного штрафа.

Ранее один из участников операции по устранению последствий катастрофы на ЧАЭС описал воздействие радиации на организм человека. Он заверил, что она имеет свой вкус, а ощущения схожи с теми, что возникают после длительного пребывания на солнце. «Возникала сухость в горле и характерные "радиационные" кашель и осиплость», — отметил он.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, куда ежегодно пытаются проникнуть сотни туристов.