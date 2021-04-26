Ликвидатор с Украины рассказал о лечении в госпитале после работы на ЧАЭС

Ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Александр, проживающий на Украине, рассказал в разговоре с РИА Новости о лечении зараженных радиацией в госпитале после работы на объекте.

По его словам, ему довелось принять участие в устранении последствий катастрофы в составе студенческой группы летом 1986 года. Во время работы молодые люди получили сильнейшую дозу радиации и были эвакуированы в Киев. «Практически все почувствовали себя плохо, у всех были тошнота, головокружение, у многих была кровь из носа, у кого-то даже кровь из глаз», — сказал Александр.

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Он добавил, что в госпитале не наблюдал наиболее страшных последствий лучевой болезни, когда кожа слезает с плоти, как в «американском фильме». Тем не менее из-за заражения «люди мерли, как мухи». «Я видел тех, кого покидали силы. Это странное ощущение, когда ты видишь, как человека покидают силы», — добавил ликвидатор.

Ранее один из участников операции по устранению последствий катастрофы на ЧАЭС описал воздействие радиации на организм человека. Он заверил, что она имеет свой вкус, а ощущения схожи с теми, что возникают после длительного пребывания на солнце. «Возникала сухость в горле и характерные "радиационные" кашель и осиплость», — отметил он.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.