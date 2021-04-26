Военный радиолог из Белоруссии рассказал о ликвидации аварии на ЧАЭС

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) совершили подвиг, работая в изнуряющих условиях и не щадя своего здоровья, для устранения ее последствий. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал председатель комитета ветеранов-чернобыльцев Белоруссии, военный радиолог Владимир Каменков.

По его словам, военные зачастую работали на объекте с 7:00 до 23:00, в особенности тяжело приходилось тем, кто состоял в оперативных группах. «Были случаи, когда и ночью нас вызывали на работу. Работа такая, что приезжаешь со смены, одежду сменил, санитарную обработку прошел, падаешь и засыпаешь, усталость была огромная», — сказал Каменков.

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Он добавил, что в секторе, который изначально предназначался для работы Белорусского военного округа, прибывали части из Уральского, Московского, Прибалтийского, Северо-Кавказского и Среднеазиатского округов. При этом все военнослужащие понимали опасность ситуации и проявляли инициативу в устранении последствий взрыва. «Было очень много людей самых разных, и все они проявляли желание максимально выполнить те задачи, которые им поставило руководство», — добавил ликвидатор.

Ранее один из участников операции по устранению последствий катастрофы на ЧАЭС описал воздействие радиации на организм человека. Он заверил, что она имеет свой вкус, а ощущения схожи с теми, что возникают после длительного пребывания на солнце. «Возникала сухость в горле и характерные "радиационные" кашель и осиплость», — отметил он.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.