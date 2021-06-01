Пенсионный фонд выиграл суд против Максима Галкина

Главное управление Пенсионного фонда России подало в суд на юмориста и телеведущего Максима Галкина. Комик не доплатил ежегодный взнос на пенсионное страхование. Постановление суда доступно на официальном сайте инстанции.

Представители государственного учреждения потребовали от индивидуального предпринимателя четыре тысячи рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск, а также взыскал с Галкина государственную пошлину — еще тысячу рублей, которая пойдет в доход федерального бюджета.

«Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ», — говорится в постановлении о выигранном против артиста деле.

Ранее Галкин заснял вид, который открывается из его дома, чем вызвал восторг у пользователей сети. Юморист поднялся на украшенную арками и колоннами с узорами открытую площадку.