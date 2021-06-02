Максим Галкин отреагировал на иск от Пенсионного фонда России

Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на информацию о том, что Пенсионный фонд России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против комика и выиграл дело. В Instagram артист назвал это неправдой.

Галкин в видеообращении рассказал, что узнал о ситуации из интернета после того, как с утра ему начали активно звонить журналисты. «Это написал какой-то Telegram-канал, все тут же это перепечатали. А я не в курсе: ни суда, ни доплат, ничего не знаю. Позвонил в Пенсионный фонд России, они тоже ничего не знают», — добавил он.

После этого Галкин рассказал, как его знакомый, уже пенсионного возраста, приехал к нему и пожурил юмориста. «Нехорошо, Максим, взносы надо платить», — процитировал Галкин приятеля. Мужчина объяснил артисту, что услышал об иске по радио.

«Бегай теперь по изданиям и доказывай с бумажками, что ты все заплатил», — заметил Галкин и после этого сообщил, что «засудил бы каждое издание, но не хочет тратить свое время на это». «Какой-то человек сидит, в носу ковыряет, придумал что-то, напраслину нагнал, а я должен терять свое время, часть своей жизни, доказывая, что это неправда», — добавил ведущий.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск от Пенсионного фонда России к Галкину. В документах он указан, как индивидуальный предприниматель. Суд обязал комика выплатить четыре тысячи рублей за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.