В Пенсионном фонде объяснили причину суда с Галкиным

В пресс-службе московского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) подтвердили РИА Новости, что Арбитражный суд Москвы действительно взыскал с телеведущего Максима Галкина четыре тысячи рублей. Представители ведомства также объяснили причину, по которой обратились в суд.

В ведомстве пояснили, что юморист, будучи индивидуальным предпринимателем, должен был предоставить необходимые сведения и в отделение ПФР по месту регистрации, и в налоговые органы по месту учета.

Галкин же, по словам собеседников агентства, нарушил законодательство об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Пресс-служба ПФР уточнила, что в ситуациях, когда человек либо предоставляет неполные или недостоверные сведения, либо же не предоставляет их вовсе, в его отношении «применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица». При этом штрафы взыскивают в судебном порядке.

В начале июня сообщалось, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск от ПФР к Галкину. Суд обязал ведущего выплатить четыре тысячи рублей. Сам Галкин назвал это неправдой. Артист рассказал, что не знал ни об иске, ни о суде. По словам комика, в ПФР ему также не смогли объяснить причину штрафа. Он добавил, что «засудил бы каждое издание», написавшее об иске, «но не хочет тратить свое время на это».