Superjet решили назвать по-русски

Для самолетов Superjet могут выбрать новое имя, чтобы они назывались по-русски. Об этом сказал глава Ростеха Сергей Чемезов, его слова приводит РБК. Он считает, что самолет отечественного производства не может называться английской аббревиатурой.

«Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — поинтересовался Чемезов. Каким именно будет новое название, в Ростехе пока не знают и не исключают, что для этого будет объявлен общероссийский конкурс.

В марте 2021 года стало известно, что производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) прекратит существование и войдет в новую структуру под названием «Корпоративный центр самолетостроения». В качестве одной из главных причин реформы называется необходимость провести кадровую оптимизацию и сократить штат предприятий в сфере авиастроения в первую очередь за счет управленческих кадров.

В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что SSJ-100 оказался невостребованным за рубежом из-за ошибок в продвижении. По его словам, вначале следовало создать сервисные центры, а затем уже вести агрессивные продажи.