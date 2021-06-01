Чемпионка России по биатлону начнет выступать за другую страну

Чемпионка России по биатлону Наталья Ушкина начнет выступать за сборную Румынии. Об этом в Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили в ТАСС.

В IBU заявили, что одобрили переход российской биатлонистки. Кроме того, за сборную Румынии начнет выступать еще один российский биатлонист — Дмитрий Шамаев.

На прошедшем чемпионате России 24-летняя Ушкина завоевала три медали: серебро в спринтерской гонке и масс-старте, а также золото в гонке преследования. Весной спортсменка вошла в расширенный состав сборной России.

26 мая российская биатлонистка Дарья Сидорова захотела выступать за сборную Украины. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Сидорова около трех месяцев говорит о желании сменить спортивное гражданство для упрощения возможности выступать на международном уровне.