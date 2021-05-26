Российская биатлонистка захотела выступать за Украину

Российская биатлонистка Дарья Сидорова захотела выступать за сборную Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

Майгуров заявил, что спортсменка около трех месяцев говорит о желании сменить спортивное гражданство для упрощения возможности выступать на международном уровне. Он добавил, что выступает против этой инициативы, так как условия для подготовки спортсменов в Тюмени, где тренируется Сидорова, не уступают украинским.

В данный момент 21-летняя биатлонистка находится на сборах украинской команды в Сянках (Львовская область). В Федерации биатлона страны заявили, что она тренируется по индивидуальному плану для поддержания формы параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

В сезоне-2019/2020 Сидорова выступала на юниорском Кубке Международного союза биатлонистов в составе российской команды. Ее лучшим результатом стало 13-е место в спринте.