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Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика в Москве

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Фото: пресс-служба прокуратуры города Москвы / epp.genproc.gov.ru

Шестилетний мальчик пострадал в результате падения футбольных ворот на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошел во вторник, 1 июня, на Ярцевской улице на спортивной площадке.

Ребенок госпитализирован. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Действия ответственных за требования безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки также будут подвергнуты оценке.

Осенью прошлого года в Ленинградской области на российского школьника во время урока упали футбольные ворота. Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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