Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика в Москве

Шестилетний мальчик пострадал в результате падения футбольных ворот на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошел во вторник, 1 июня, на Ярцевской улице на спортивной площадке.

Ребенок госпитализирован. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Действия ответственных за требования безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки также будут подвергнуты оценке.

Осенью прошлого года в Ленинградской области на российского школьника во время урока упали футбольные ворота. Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.