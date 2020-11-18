Россия
 
Последние новости
Ученый предупредил о новых последствиях перенесенного COVID-19 для организма
Зеленский сообщил о повторном положительном тесте на коронавирус
Росавиация оценила информацию о возобновлении полетов Boeing 737 MAX
Российские космонавты вышли в открытый космос и провалили поставленную задачу
Потасовка рэперов на борту прилетевшего из Дубая самолета попала на видео
Тайсон Фьюри сломал потолок во время отработки ударов
Правительство предложило кандидатов на посты глав «Аэрофлота» и ГТЛК
Арестованный экс-мэр Томска обратился к горожанам и объяснил суть своего дела
Роскомнадзор потребовал вернуть Владимира Соловьева в тренды YouTube
Новости партнеров
Прослушать новость

На российского школьника во время урока упали ворота

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

В городе Мурино Ленинградской области во время урока физкультуры в одной из школ на ребенка упали футбольные ворота. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка»).

В настоящее время из школы изъяли документацию и записи с камер видеонаблюдения, устанавливается круг лиц, ответственных за технику безопасности в учебном учреждении.

Летом текущего года на восьмилетнюю школьницу из Алтайского края упала металлическая горка во дворе, проломив девочке голову. Отмечалось, что конструкция не была закреплена.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван диагноз упавших в обморок на линейке российских школьников
Российский школьник хотел сделать селфи на железной дороге и погиб
Семеро школьников утонули при попытке спасти товарища