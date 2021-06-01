Раскрыта неожиданная опасность распространенного вируса

Ученые Гетеборгского университета в Швеции раскрыли, что распространенный вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать преждевременные роды у зараженных беременных женщин или тех, кто лечился от последствий, вызванных инфекцией. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine. О неожиданном вреде патогена рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 1 044 023 рождениях, зарегистрированных с 1999 по 2016 год. При этом 23 185 женщин проходили курс лечения, а 11 275 имели положительный скрининговый тест на ВПЧ непосредственно до или во время беременности. Из числа женщин, которые ранее лечились от дисплазии шейки матки, 9,1 процента родили преждевременно, а в группе с текущей инфекцией — 5,9 процента. Это статистически значимое увеличение по сравнению с контрольной группой, где процент преждевременных родов достигал 4,6.

Исследователи подчеркивают важность внимательного отношения к забору образцов гинекологических клеток, чтобы обнаружить любые изменения клеток шейки матки, вызванные инфекцией ВПЧ. По словам ученых, результаты подтверждают, что молодые люди должны участвовать в программе вакцинации против вируса папилломы человека, который также опасен тем, что может провоцировать развитие злокачественных опухолей.