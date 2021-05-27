Российские ученые нашли способ в разы снизить употребление антибиотиков

Ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ в разы снизить употребление антибиотиков. Этого можно будет добиться с помощью наночастиц для точной доставки таких препаратов в очаг инфекции, говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале American Chemical Society Applied Materials Interfaces, сообщает РИА Новости.

По словам российских ученых, наноматериалы позволят уменьшить дозу антибиотика до шести-семи раз в отдельных случаях. Благодаря этому нагрузка на организм и скорость адаптации патогенов к лекарствам снизятся.

Предназначенные для этой цели наночастицы ученые разработали совместно с коллегами из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии и Института биохимии имени Баха. Наногибрид на основе гексагонального нитрида бора (h-BN) с частицами серебра показал высокую бактерицидную и противогрибковую активность, рассказали они.

«Наночастицы h-BN с размером 100 нанометров получают химическим осаждением из газовой фазы, затем на них осаждают частицы серебра путем ультрафиолетового разложения нитрата серебра», — рассказала один из авторов исследования, инженер Кристина Гудзь. После этого полости наночастицы насыщаются антибиотиками. Они, в свою очередь, постепенно поступают в организм в течение девяти дней после введения препарата. Частицы серебра помогают добиться дополнительного бактерицидного эффекта, добавила она.

Помимо этого, наночастицы могут нести повышенную дозу антибиотиков, а также легко проникать в ткани из кровеносной системы и обратно, обеспечивая таким образом постоянную доставку лекарств в очаг заражения. По словам ученых, препараты прошли лабораторные тесты на более чем 50 бактериальных и грибковых культурах.