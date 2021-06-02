Обновление iOS испортило автономность iPhone

Пользователи iPhone пожаловались на снижение автономности смартфонов после обновления. Об этом сообщает издание ZDNet.

Жалобы на снижение автономности iPhone стали появляться после выхода iOS 14.6. Это апдейт, в котором была добавлена поддержка подписок во встроенном приложении «Подкасты». Судя по сообщениям на форуме Apple, о проблемах рассказывают пользователи разных моделей смартфонов. Девайсы либо очень быстро разряжаются, либо нагреваются в процессе эксплуатации.

Журналисты отметили, что обычно после установки обновления iPhone может работать нестабильно, так как ему нужно время на выполнение некоторых сервисных задач. Однако проблемы не должны длиться дольше пары дней и портить пользовательский опыт. Специалисты нашли способ исправить неполадки — по их словам, снижение автономности связано с приложением «Подкасты».

«Мы проанализировали iOS 14.6 и выяснили, что одним из виновников является сервис "Подкасты"», — рассказали авторы. По их словам, удаление приложения решило проблему. Журналисты посоветовали удалить соответствующую программу с iPhone до момента, пока Apple не исправит ситуацию.

Ранее пользователи смартфонов Apple описали способ вывода любого iPhone из строя. Для этого нужно установить на телефоне бейрутское местное время и выбрать в настройках устройства столицу Ливана. На проблему обратили внимание после выхода iOS 14.4.