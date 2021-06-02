В России исключили дефицит бензина в летний период

Правительство России не допустит дефицита бензина в стране в летний период, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, рост цен на топливо в опте ограничен мерами кабмина. Он отметил, что создает условия для стабильности на рынке бензина. «Это создает и ситуацию, когда изменение цен на нефтепродукты будет в рамках динамики инфляции», — добавил министр.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин успокоил россиян насчет возможного дефицита бензина летом, о котором предупредил «Российский топливный союз» (РТС). По словам замминистра, текущий уровень производства топлива позволит удовлетворить внутренний спрос на рынке. Сорокин пояснил, что правительство предприняло для этого все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объемы переработки.