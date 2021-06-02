Женщина отрезала пенис насильнику и сдалась полиции

Женщина из муниципалитета Сан-Андрес-де-ла-Барка в испанской Каталонии сдалась полиции после того, как частично отрезала пенис своему насильнику. Об этом случае сообщает El Pais.

Работница бара в местности недалеко от Барселоны явилась в полицейский участок и рассказала, что ее начальник неоднократно подвергал ее сексуальному насилию. По ее словам, в этот раз она впервые решила обороняться: взяла нож и использовала его, чтобы защитить себя.

Полицейские задержали женщину, а также выехали в больницу, куда доставили искалеченного мужчину: после того, как он получит медицинскую помощь, его собираются допросить. Неизвестно, получилось ли у врачей пришить на место гениталии мужчины.

По данным некоторых источников, и предполагаемый насильник, и его жертва — выходцы из Бангладеш.

Несколько лет назад американку, отрезавшую пенис мужа, признали виновной в совершении пыток и приговорили к пожизненному заключению.