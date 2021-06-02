Вирусолог раскрыл плюсы и минусы российской вакцины «КовиВак»

У третьей российской зарегистрированной вакцины «КовиВак» есть как плюсы, так и минусы, среди них — сложности с масштабированием ее производства. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Его слова приводят «Известия».

Вирусолог отметил, что «КовиВак» хорош тем, что основан на традиционной классической технологической платформе. Готовая лекарственная форма содержит вирусные частицы, которые не способны размножаться и заражать организм.

«Фактически нарабатывается болезнетворный микроорганизм, в данном случае вирус SARS-CoV-2 в больших объемах. Далее он инактивируется. Из полученного прекурсора готовится субстанция фармацевтическая, а затем уже лекарственная форма», — отметил Крючков.

К плюсам вакцины он отнес простоту хранения, по сравнению с вакциной «Спутник V». Также по словам иммунолога, после прививки вакциной «КовиВак» меньше нежелательных реакций.

К минусам относится малая масштабируемость вакцины, которая ограничивает возможность массового производства. «В России очень мало производственных площадок, которые в состоянии работать с технологическими процессами, требующими обеспечения высокой степени биологической безопасности», — заявил иммунолог.

Ранее сообщалось, что вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, появилась в Москве. Иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на срок около восьми месяцев.