Власти России назвали неэффективной «раздачу слонов»

Замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС назвала неэффективными механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса. По ее словам, по итогу такого опыта власти отказались от подобной «раздачи слонов».

Чиновница указала, что желание открыть свое дело должно возникать из опыта, усвоенных уроков и полученных компетенций. А если человек просто получает деньги на старт своего проекта, но не понимает, что делать, то это не работает.

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Вместо этого, объяснила Илюшникова, меры поддержки хотят ориентировать на развитие полезных способностей, например, в сфере маркетинга или продвижения в социальных сетях. По данным опросов, почти половина представителей малого и среднего предпринимательства имеют запрос на развитие тех или иных компетенций. Также министерство решило отказаться от поддержки малого и среднего предпринимательства по сегментам, например, женского или регионального предпринимательства.

Для начинающих бизнесменов поддержка может остаться только в рамках обсуждаемого механизма «бизнес-бокс». Он допускает выдачу гранта на старт, но только после обязательного тестирования компетенций и бизнес-идеи, на которую пойдут средства.

Ранее исследование Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research показало, что для четверти малого бизнеса главным способом существования оказались займы от родных или друзей. Эксперты отметили, что такой уровень говорит о низкой доступности для них кредитов и финансовой поддержки.