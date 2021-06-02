В Госдуме отреагировали на обвинения в геноциде в адрес бывшего президента Литвы

Обвинения в причастности к геноциду в адрес бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса уже много лет обсуждаются среди выживших узников белорусского концлагеря, и это очень серьезные заявления. Так на ситуацию отреагировала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.

По словам Паниной, Адамкус никогда не скрывал свое участие в коллаборационистском формировании Силы обороны отечества. Она объяснила, что это формирование — «не просто националисты, а литовский аналог дивизии СС "Галичина", в которое шли служить идейные сторонники нацистов».

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Депутат также задалась вопросом, готова ли Литва обеспечить объективное расследование преступлений, которые были совершены в период нацистской оккупации.

Ранее 2 июня белорусская прокуратура сообщила, что проверяет информацию о причастности Адамкуса к коллаборационистскому батальону «Армия обороны Отечества», который проводил этнические чистки в СССР в 1944 году. По данным ведомства, после освобождения территории от немецких войск часть батальона скрылась на Западе. Среди них были Антанас Импулявичюс, известный как Минский мясник, и его порученец Вольдемарас Адамкавичюс. Последний затем сменил имя на Валдас Адамкус. Минск направил в правоохранительные органы Вильнюса просьбу допросить бывшего президента.

Адамкус в ответ назвал абсурдом обвинения в геноциде белорусов. По его словам, он никогда не слышал об организациях и людях, с которыми его связывают. Действия Минска он назвал «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу».