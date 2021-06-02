Назначен новый главный санитарный врач Украины

Правительство Украины назначило нового главного санитарного врача страны. Пост занял заместитель генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин, передает РИА Новости.

С декабря 2019 года по февраль 2021-го Кузин исполнял обязанности генерального директора ЦОЗ. На должности главного санитарного врача он также будет заместителем министра здравоохранения Украины.

Бывший главный санитарный врач Виктор Ляшко 20 мая был назначен министром здравоохранения. Он назвал борьбу с коронавирусом приоритетом номер один в своей работе. «Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать», — заявил Ляшко.

Он сменил Максима Степанова, официальным поводом для отставки которого стала провальная кампания по иммунизации граждан. Однако СМИ сообщали о давлении на министра со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского.