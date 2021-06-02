Китайцы попытались зажарить мясо на выхлопе Lamborghini и едва не сожгли его

В Китае компания молодых людей едва не сожгла Lamborghini, попытавшись пожарить мясо с помощью его выхлопной системы, сообщает Daily Mail.

Один из членов компании протянул кусок мяса на шампуре к выхлопной трубе Lamborghini Aventador, из которой при запуске двигателя на высоких оборотах вырывается пламя. Но спустя несколько секунд из-под крышки заднего моторного отсека начал валить дым, а из автомобиля вытекла охлаждающая жидкость.

Судя по видеозаписи, молодые люди оказались в шоке, не зная, что делать. По словам экспертов, они стали разгонять Lamborghini при непрогретом двигателе, что создало большое давление в трубопроводах охлаждающей жидкости, несмотря на отсутствие необходимости в охлаждении мотора. Бак разорвался, и антифриз вытек на пол.

Отмечается, что в Китае стоимость Lamborghini Aventador может достигать одного миллиона долларов (73 миллиона рублей) из-за высоких налогов, хотя в Великобритании он стоит почти в четыре раза дешевле.