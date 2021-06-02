Минэкономразвития сократит перечень моногородов России

Минэкономразвития России пересмотрит перечень российских моногородов. По словам главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ и гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, причиной стал переход нескольких десятков моногородов в статус территорий с устойчивой экономикой, сообщила она РИА Новости.

«Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики — перейти от зависимости к устойчивому развитию. Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство», — сообщила Макиева.

Вопрос о сокращении числа моногородов обсуждается с 2019 года. В марте текущего года Совет Федерации сообщил о намерении уменьшить их с 319 до 200. Моногородом считается населенный пункт, в котором не менее 20 процентов рабочего населения занято на градообразующем предприятии.

В апреле стало известно, что Синдикат коммерческих банков (Сбер и «Открытие») и госкорпорация развития ВЭБ.РФ профинансируют строительство первого в Европе сталелитейного комплекса, работающего на экологичных технологиях. Комплекс появится в городе Выкса Нижегородской области и станет крупнейшим реализованным проектом в российской черной металлургии за более чем 10 лет. Один из ключевых «зеленых» проектов может сделать из Выксы арт-город.