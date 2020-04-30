Российский моногород впервые получит средства на развитие бизнеса

Моногород Печоры в Псковской области впервые получит в 2020 году средства на развитие малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 30 апреля, рассказал ТАСС председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев.

По его словам, из федерального бюджета будет выделено более 3 миллионов рублей, а также 1 процент добавят псковские власти на условиях софинансирования.

«Для развития моногорода это принципиально важно, так как муниципалитет приграничный, расположен вблизи границы с Эстонией, и развитие там малого бизнеса позволит ускорить и упростить создание первой в регионе территории опережающего социально-экономического развития, которую мы намерены организовать на базе этого города», — сказал Михеев.

Уточняется, что на сегодняшний день Печорам не хватает инфраструктуры в сфере ресторанов, гостиниц, общественных пространств. Как отметил собеседник агентства, местным предпринимателям будут выдавать гранты для увеличения числа объектов туристической инфраструктуры и создания рабочих мест.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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