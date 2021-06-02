Назван лучший пломбир в стаканчике

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пломбира в вафельном стаканчике и назвал лучшие бренды. В тестировании приняли участие продукции марок «Сарафаново», «Коровка из Кореновки», «48 копеек», «Настоящий пломбир», «Дело в сливках /Полярис» и GLOBUS. Копия протоколов испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По техническому регламенту пломбиром может называться только то мороженое, в котором массовая доля молочного жира будет не менее 12 процентов, а жиры немолочного происхождения отсутствуют. Согласно маркировке, массовая доля жира в молочной части продукта у «Сарафаново», «Коровка из Кореновки», «Настоящий пломбир» и GLOBUS составляет 15 процентов. В пломбире «48 копеек» — 13 процентов, а в мороженом «Дело в сливках /Полярис» — 12 процентов.

Кроме того, в составе двух образцов «Настоящий пломбир» и «Дело в сливках/Полярис» специалисты выявили содержание консервантов, хотя в составе они не были указаны. Также проблемы со вкусом и запахом возникли у марок «Дело в сливках /Полярис», GLOBUS, «48 копеек», структура самого пломбира экспертам показалась рыхлой. В итоге по результатам исследования к покупке рекомендовали мороженое «Сарафаново», «Коровка из Кореновки», «48 копеек», «Дело в сливках /Полярис» и GLOBUS.

Ранее в мае эксперты «Росконтроля» проверяли творожки с черникой. К покупке специалисты рекомендовали продукты «Даниссимо», «Чудо», «Молочный гостинец/Малочны гасцiнец», «Милград» и «Венский завтрак».