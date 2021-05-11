Названа лучшая «брауншвейгская» колбаса

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») «брауншвейгской» колбасы. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Малаховский», «Останкино», «Дымов», «Клинский», «Рублевский», «Велком» и «Окраина».

Образцы проверяли по более чем 50 параметрам качества, среди которых состав сырья, ДНК и наличие ГМО. Образцы закупались в обычных магазинах.

Материалы по теме «Это была отличная сделка». Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает? Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?

В колбасе под маркой «Малаховский» были обнаружены гранулы соевого белка, не указанные на упаковке. В образцах «Малаховский», «Останкино», «Дымов» и «Окраина» было выявлено пониженное содержание жира. У всех образцов, кроме «Велком» и «Клинского», — повышенное содержание белка, при этом соответствующее требованиям ГОСТа.

В колбасе «Рублевский» выявлено повышенное содержание аминокислоты оксипролин, свидетельствующее о недостаточном содержании в колбасе соединительных тканей. В колбасе под брендом «Малаховский» эксперты обнаружили консервант сорбиновую кислоту.

По результатам исследования колбаса «Малаховский» занесена в черный список «Росконтроля», остальные образцы — в список товаров с замечаниями. При этом эксперты подчеркивают, что все образцы соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям.