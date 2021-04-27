Назван лучший светлый изюм

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование светлого изюма и назвал лучшие марки в зависимости от параметра. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в тестах принимали участие семь марок — «ФруктОрешки», Fine Life, «Дары природы», «Солнце Востока», «Аркада», «Д»/«Дикси» и «Маркет»/«Перекресток». Их стоимость в торговых точках составляет от 340 до 1045 рублей за килограмм.

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Из семи образцов только изюм «Аркада» включен в список товаров с замечаниями из-за постороннего привкуса и запаха. Все остальные можно считать качественными и безопасными продуктами.

Однако существуют расхождения. Так, «ФруктОрешки», «Маркет»/«Перекресток» и «Солнце Востока» имеют слишком мелкие ягоды, а у остальных четырех марок завышенное количество тощих и недоразвитых ягод.

У всей продукции, кроме «Маркет»/«Перекресток», есть проблемы с маркировкой жиров — их гораздо меньше, чем заявлено. Кроме того, у Fine Life слишком мало углеводов. Количество консервантов у всех образцов находится в пределах нормы.

Ранее «Росконтроль» проверил марки апельсинового сока J7, «Я», Swell, Globus, Barinoff, IL Giardino Del Sapori и Rioba, рекомендовав к покупке J7, Swell, Globus и IL Giardino Del Sapori.