Назван лучший творожок с черникой

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (копия есть в распоряжении «Ленты.ру») творожка с черникой жирностью от 3-7 процентов популярных федеральных брендов.

В тестировании приняла участие продукция марок «Чудо», «Молочный гостинец /Малочны гасцiнец», «Венский завтрак» и «Лента», творожные продукты «Даниссимо», «Милград» и творожная десертная паста «Савушкин».

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Творожный десерт с черникой «Лента» попал в «черный список». Эксперты установили, что проверенный образец не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, там были найдены бактерии группы кишечной палочки. Содержание дрожжей оказалось в 17 раз выше максимально допустимого техническим регламентом. Содержание плесеней также превышено.

К покупке специалисты рекомендовали продукты «Даниссимо», «Чудо», «Молочный гостинец /Малочны гасцiнец», «Милград» и «Венский завтрак».

Ранее в мае эксперты проводили исследование «брауншвейгской» колбасы. В колбасе под маркой «Малаховский» были обнаружены гранулы соевого белка, не указанные на упаковке. В образцах «Малаховский», «Останкино», «Дымов» и «Окраина» было выявлено пониженное содержание жира. У всех образцов, кроме «Велком» и «Клинского», — повышенное содержание белка, при этом соответствующее требованиям ГОСТа. А в колбасе «Рублевский» выявлено повышенное содержание аминокислоты оксипролин, свидетельствующее о недостаточном содержании в колбасе соединительных тканей.