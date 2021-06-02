90-летняя пенсионерка ответила журналистке фразой «вы там в Москве зажрались»

Пенсионерка из Саратова Анна Полуйко, которая ранее пожаловалась спикеру Госдумы Вячеславу Володину на жизнь и чиновников, ответила позвонившей ей журналистке фразой «вы там в Москве зажрались». Корреспондентка «Московского комсомольца» пообщалась с ней по телефону, издание опубликовало текст беседы.

Журналистка попросила рассказать, была ли встреча со спикером случайной.

В ответ 90-летняя пенсионерка заявила, что уже много рассказывала о встрече с Володиным, поэтому не хочет «повторять в сотый раз». «Слушай, моя золотая, красивая женщина. Я уже об этом много рассказывала. И сидеть с трубкой у телефона, повторять в сотый раз я не хочу. Суть-то в чем? Суть моего разговора с Володиным знаешь в чем?» — спросила Полуйко.

На ответ журналистки словом «конечно» она продолжила критиковать ее. «Ну так что воду в ступе толочь. Вот ты в Москве, а я в Саратове. Я ветеран войны, труженик тыла, а никакой льготы не получаю. А вы там в Москве зажрались, поняла?» — высказалась Полуйко.

Ранее знакомый пенсионерки, председатель совета ветеранов Фрунзенского района Саратова Бронислав Костальцев рассказал, что сразу после встречи со спикером Госдумы ей позвонили из пенсионного фонда и пообещали начислить прибавку к пенсии. Работники заявили, что заполнят вместо нее все бумаги, чтобы женщине не пришлось выходить на улицу в жару.

30 апреля в сети появилось видео, на котором спикер Госдумы Вячеслав Володин случайно встретился с пенсионеркой на улице и выслушал от нее критику. Женщина посетовала на то, что люди в России продолжают бедствовать, в стране «много лет воруют, врут и Богу молятся». Ответы Володина на обращение россиянки в ролике не показали. Позже Володин прокомментировал встречу, отметив, что «у всех могут быть разные вопросы».