В США разыграют самый большой денежный приз среди привившихся от COVID-19

Власти американского Нью-Мексико разыграют самый большой денежный приз среди привившихся от COVID-19. Как сообщает ABC News, общая сумма денежных выплат составит 10 миллионов долларов.

«Сделать прививку — это правильно для себя, для своей семьи и для своего государства. И я рада добавить немного веселья нашей национальной кампании по вакцинации», — объявила губернатор штата Мишель Лухан-Гришем.

Самый большой единоличный выигрыш составит 5 миллионов долларов. Победитель будет объявлен в августе. Помимо этого в каждом из четырех регионов штата будут разыграны призы в размере 250 000 долларов, а также более мелкие призы, включая билеты в музеи.

Такое решение было принято властями в надежде популяризировать прививку от коронавируса. Отмечается, что в настоящее время как минимум 55 процентов жителей штата, имеющих право на вакцинацию, получили обе прививки. Однако Министерство здравоохранения хочет увеличить этот показатель до 70 процентов.

Подобные лотереи проводятся и в других штатах. Ранее Калифорния предложила самый крупный одиночный приз в размере 1,5 миллиона долларов из общего лотерейного пула в размере 116 миллионов долларов.