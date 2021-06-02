Украина захотела упростить получение гражданства для россиян

Правительство Украины захотело упросить процедуру получения гражданства для россиян, которых преследуют на родине по политическим убеждениям, а также для тех, кто служит в вооруженных силах страны и воевал в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект кабинет министров направил в Верховную Раду. В пояснительной записке к инициативе утверждается, что облегченные правила обретения украинского паспорта также будут распространяться на лиц без гражданства. Необходимо ли будет россиянам в этом случае отказываться от своего гражданства, не уточняется.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, обязывающий правительство провести инвентаризацию законодательства по вопросам, связанным с двойным гражданством. Украинцам с иностранным паспортом запретят иметь допуск к государственной тайне, претендовать на государственные должности, состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах правительства разрешить гражданам иметь паспорт любого европейского государства, за исключением России.