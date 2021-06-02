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Названа средняя стоимость выпускного вечера в России

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Фото: Агентство «Москва»

Эксперты оценили, во сколько обойдется родителям подготовить ребенка на выпускной вечер в России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование сервисов «СберУслуги» и «СберМаркет».

Средняя стоимость трат составит десять тысяч рублей на одного ребенка. В данную сумму входят фуршет из расчета на одного человека, аренда помещения, услуги диджея, фотографа и ведущего, аренда праздничного наряда, а также макияж и укладка для девушек и стрижка для молодых людей.

Уточняется, что средняя цена фуршета на одного человека составляет 1812 рублей. Меню включает в себя ряд холодных закусок, порционные салаты двух видов, одно горячее блюдо, фруктовую тарелку, торт, пирожное, печенье и безалкогольные напитки.

При этом собрать молодого человека на праздник стоит на 800 рублей дешевле, чем девушку. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге цены на услуги и товары выше. В частности, отправить на выпускной вечер дочь жителям столицы обойдется в 12 320 рублей, а сына — в 11 920 рублей. Петербуржцам же придется заплатить 10 898 рублей за девушку и 10 198 рублей за юношу.

Ранее сервис SupeJob провел опрос, согласно результатам которого выпускной учащихся 11 классов в среднем по стране обойдется родителям почти в 30 тысяч рублей.

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