Оценены затраты родителей на выпускной в российских школах

Эксперты оценили затраты родителей на выпускной в российских школах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Выпускной учащихся 11 классов в среднем по стране обойдется родителям почти в 30 тысяч рублей, следует из результатов опроса. Большая часть затрат пойдет на покупку выпускного наряда. Для юношей на него в среднем в России потратят 16 тысяч рублей, для девушек — 16,5 тысячи рублей. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18 процентов родителей, для дочери — 13 процентов.

Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обойдется в среднем в 9,5 тысячи рублей, для девушек — 10,4 тысячи. Еще 26 процентов родителей юношей и 20 процентов родителей девушек сообщили, что не будут покупать наряд по этому случаю.

Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составят в среднем по России 11,5 тысячи рублей. Дороже всего выпускные обойдутся жителям Москвы: в столице на праздник, посвященный окончанию школы, собирают в среднем 16,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге расходы на выпускной праздник составят 13 тысяч рублей.

Затраты на выпускной родителей девятиклассников оказались ниже. В среднем по стране на организацию выпускного вечера в 9 классах родители планирую потратить 6,6 тысячи рублей.

Ранее в мае россиянка рассказала о самом выгодном месте для отпуска. Так, по ее словам, тур в Кипр обошелся в 72 тысячи рублей на двоих, однако из питания в стоимость входили только завтраки. При этом она отметила, поездка в Пафос на западе Кипра обойдется дешевле, чем, например, путешествие в Айя-Напу.