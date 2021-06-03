Россиянам рассказали об отсутствии штрафов за купание пьяными в Абхазии

Министр туризма Абхазии Астамур Барциц заявил об отсутствии штрафов за купание в состоянии алкогольного опьянения в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Касаемо штрафов, я скажу так — главное ведь не всегда наказывать рублем, а создать такие условия, чтобы отдыхающий не нарушал правила», — отметил чиновник.

Кроме того, Барциц рассказал, что на пляжах, которые закреплены за отелями и санаториями, есть вся необходимая инфраструктура: шезлонги, зоны для захода водного транспорта, также там дежурят спасатели.

По его словам, иная ситуация складывается вокруг муниципальных пляжей. Чиновник подчеркнул, что главы администраций должны обустроить зоны для прибрежных территорий вместе с местным бизнесом.

Ранее в апреле россиянин съездил в Абхазию и рассказал о популярных схемах обмана среди местных гаишников. Так, из-за более строгих правил дорожного движения, путешественников штрафуют гораздо чаще из-за превышения скорости.