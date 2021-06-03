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В России выявили 8933 новых случая коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 8933 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 099 182. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

8933
случая COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2876), Санкт-Петербурге (841) и Московской области (770). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3), Еврейской автономной области (2) и Ненецком автономном округе (1).

За последние сутки зафиксировано 393 летальных исхода, всего с начала пандемии — 122 660.

Суточный показатель выздоровлений составил 9383, общий — 4 711 982.

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