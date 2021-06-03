Россиянам раскрыли «отталкивающие» деньги установки. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на психотерапевта Анну Стори.

По словам специалиста, если человеку действительно «фатально» не везет с деньгами, то дело, вероятно, в сценарии, который «отталкивает» доход. Согласно терминологии транзактного анализа, «сценарием» называется набор определенных моделей поведения, который формируется в нашем детстве. Сценарий нужен для «выживания» в мире взрослых, к которому необходимо приспосабливаться.

«Так, в некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, "грязным". Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных "мешках с деньгами"», — рассуждает эксперт. С такими установками людям сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам, предупреждает психотерапевт.

Человеку с подобным мышлением приходится постоянно бороться с чувством вины от легкой прибыли. «Даже если вам повезет, и вы выиграете в лотерею, или в результате многих лет упорного труда достигнете материального благополучия, вас будет преследовать ощущение постоянного дискомфорта. И в результате, тем или иным образом вам скоро удастся избавиться от с трудом заработанных денег», — подытожила Стори.

Ранее в Центробанке россиянам дали советы о том, как правильно хранить деньги. «Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например в виде банковского вклада», — сказали в ЦБ. Там объяснили, что такой способ предполагает госгарантии и защищает средства от инфляции. Облигации федерального займа (ОФЗ) специалист считает самыми надежными бумагами на российском фондовом рынке.