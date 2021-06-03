Россия внедрит цифровой проездной для международных полетов

Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в России в 2021 году. Приложение будет предоставлять властям, аэропортам и авиакомпаниям данные о вакцинации, перенесенном COVID-19 или результатах тестирования туристов, а пассажирам — информацию о требованиях принимающей стороны при полете за границу. Об этом заявил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Он уточнил, что в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) планируют внедрить приложение в этом году. «То есть в мире заработает в 2021 году, и после Россия сразу присоединится», — сказал чиновник.

Богданов уточнил, что несколько российских авиакомпаний уже тестируют программу. Так, первыми проверить систему смогут сотрудники «Аэрофлота» на рейсах из Москвы в Лондон с 15 июня, чуть позже тесты продолжатся на европейских и азиатских направлениях.

Кроме того, замминистра пояснил, что для запуска проездного в России необходимо внести изменения в федеральные авиационные правила.

Ранее в марте стало известно, что в Минтрансе началось обсуждение вопроса внедрение цифрового проездного Travel Pass IATA, который уже работает на некоторых авиамаршрутах за рубежом.