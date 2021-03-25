В России предложили создать проездной для международных полетов

В России предложили создать цифровой проездной для международных перелетов внутри ЕАЭС. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в одной из российских авиакомпаний.

По его словам, сейчас в Минтрансе обсуждается вопрос разработки соответствующего мобильного приложения. Как вариант, рассматривается внедрение цифрового проездного Travel Pass IATA, который уже работает на некоторых авиамаршрутах за рубежом.

Собеседник агентства пояснил, что такой проездной позволит максимально ускорить восстановление международных авиаперевозок, а также стимулировать другие страны к возобновлению двустороннего сообщения.

23 марта министр транспорта России Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы назвал сроки полного восстановления международного авиасообщения. Он отметил, что внутренние авиаперевозки уже почти восстановились, а международные могут восстановиться в течение года после открытия регулярного авиасообщения. Глава ведомства также заявил, что сейчас пассажиропоток на международных рейсах составляет всего 14-15 процентов от уровня 2019 года.