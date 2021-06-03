Команда яхты под флагом ЛГБТ спасла оскорбивших их гомофобов

Лодка с людьми загорелась в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон, после того, как пассажирка показала средний палец яхте с развевающимся ЛГБТ-флагом. Видео, набравшее 8,5 миллиона просмотров, появилось в TikTok.

На кадрах запечатлено, как сразу после того, как девушка продемонстрировала оскорбительный жест, лодка резко начала дымиться, после чего огонь распространился на всю площадь судна. Пассажиры лодки бросились в воду и поплыли к яхте своих «противников». Команда под флагом ЛГБТ помогла гомофобам подняться на борт и доставила их на берег.

После появились спасатели, которые попытались потушить лодку. В конце ролика видно, что она полностью сгорела.

Автор ролика отметил, что «пассажиров настигла мгновенная карма».

Ранее сообщалось, что в российском городе неизвестные разгромили кафе, где собираются представители ЛГБТ-сообщества, избили трансгендера и попали на видео.