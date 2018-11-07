Девушка жестоко отомстила измывавшейся над ней хозяйке квартиры

Жительница Гавайев рассказала, как отомстила хозяйке арендованного ею жилья за то, что та откровенно издевалась над ней. История женщины набрала популярность на Reddit, ее похвалили за изобретательность и острый ум.

По словам пользовательницы под ником Lord_Smalldemort, около шести лет назад у нее не было проблем с финансами, однако возникли проблемы с поиском жилья из-за собаки. В результате ей пришлось согласитьcя на аренду на нелегальных условиях у хозяйки, которая вела себя агрессивно и своевольно. Она регулярно втягивала девушку в разговоры, в которых та не хотела участвовать, вторгалась в ее личную жизнь и жизнь ее гостей, требовала дополнительных платежей. «Она сделала меня несчастной. Меня хватило на год», — вспоминает рассказчица.

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Спустя 12 месяцев девушка решила съехать. Последней каплей стало намерение хозяйки заставить ее оплатить две недели аренды, во время которых она отсутствовала. Квартиросъемщица отказалась, и домовладелица начала над ней издеваться. Поняв, что девушка не собирается платить, женщина заявила, что подаст на нее в суд, и выдумала поддельный иск. Но это не возымело действия, и арендодатель начала ей мстить: она занялась физическим запугиванием, сообщила полиции, что нашла в доме наркотики. Кроме того, она начала терроризировать саму Lord_Smalldemort и ее работодателя по телефону. Она дозвонилась на работу и прикинулась новым арендодателем девушки, который якобы хотел узнать о ней поподробнее. Хозяйка сообщила, что сотрудница обманывает работодателя: якобы в дни отсутствия на работе девушка проводила время на вечеринках.

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Девушка погрязла в судебной тяжбе, в результате которой ей с трудом, но удалось выбить полагавшийся ей залог.

В ответ на измывательства домовладелицы Lord_Smalldemort подготовила план мести. Она использовала против нее историю, которую хозяйка рассказала ей до конфликта. Женщина почти четыре года обманывала своего работодателя. Она отработала всего один день, а затем ушла на больничный, утверждая, что тяжело заболела после того, как упала с неправильно установленного на работе пандуса. Притворяясь прикованной к коляске, она также получала пособия от государства.

Работодатель подозревал женщину в обмане, но не мог найти доказательств, чтобы ее уволить. Съемщица прислала ее работодателю видео, на котором женщина в добром здравии строит новый сарай. В результате ее уволили и заставили выплатить деньги, которые она получала, притворяясь больной. Разоблачительница призналась, что мечтает о том, чтобы женщина продала дом, чтобы расплатиться по долгам, и надеется, что ее мучительнице также попадется собственник, который будет чинить ей козни.

Посетители Reddit поддержали отомстившую Lord_Smalldemort. Некоторые признались, что история заставила их лишний раз убедиться в существовании кармы.

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