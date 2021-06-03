Редкого 15-метрового кита заметили у берегов Шотландии

Уникальное для шотландского побережья животное заметили в этом году уже второй раз, передает газета Metro.

15-метрового сейвала обнаружили служащие маяка на острове Льюис. Они наблюдали за млекопитающим около двух часов, а сам кит в это время рассматривал людей с расстояния всего в 20 метров.

Для Шотландии это редкое явление: сейвалы предпочитают более глубокие и холодные воды. За последние полвека на севере Британии их видели не больше десяти раз.

Сейвалы — третьи по величине морские обитатели, они уступают первенство только большому синему киту и финвалу. В длину они достигают 18 метров, а весят в среднем 20 тонн.

В конце мая на пляже на юге Франции нашли горбатого кита, который в этих районах обычно не водится. Семиметровую тушу убрали с помощью экскаватора, чтобы эксперты выяснили причину гибели животного.