В российском городе построят лестницу за 47 миллионов рублей

Власти Красноярского края объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство «самой длинной» лестницы в России за 47 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Городские новости».

Начальная цена контракта составляет 47 057 000 рублей, средства на строительство заложены в краевом бюджете.

Лестница от санатория «Гренада» до вершины Торгашинского хребта должна стать самой длинной в России. Ее длина составит 1,1 тысячи метров, она будет состоять из 1 668 ступеней. Кроме того, согласно контракту, перила лестницы должны быть выполнены из лиственницы.

В стоимость проекта также включены и работы по благоустройству. Зоны отдыха будут дополнены лавочками и габионами, смотровая площадка на Торгашинском хребте будет покрыта тротуарной плиткой. В перила планируется вмонтировать светодиодную ленту.

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