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Ставших призерами всероссийской олимпиады школьников наградили майонезом

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Фото: Telegram-канал «Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова»

Мэрия Кирова наградила 19 учеников школ города, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады. Как минимум один из них получил в подарок грамоту и четыре упаковки с различными соусами, сообщает Telegram-канал «Источник Онлайн».

Фото подарков от мэрии, среди которых две упаковки кетчупа, а также майонез и соус «четыре сыра», прислали журналистам родители школьника.

«Мы как администрация будем все делать для того, чтобы развивать городское пространство, чтобы вам в этом городе было комфортно», — прокомментировал награждение кировских школьников глава администрации города Дмитрий Осипов, пишет местное издание Kirov.ru.

В январе прошлого года сообщалось, что крымские чиновники в годовщину полного снятия блокады Ленинграда навестили проживающих в Керчи блокадников, вручив им по батону хлеба и медали.

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