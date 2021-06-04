Россия
 
Последние новости
Завершена первая нитка «Северного потока-2»
Путин предложил продлить льготную ипотеку на год и поднять ставку
Собчак описала экстренную посадку самолета в Москве словом «стремновато»
Тело россиянки шесть дней пролежало у отказавшей ей в госпитализации больницы
Путин призвал устранить лишние формальности в строительстве
Ученые обнаружили угрожающие вакцинированным штаммы коронавируса
Сотрудника российской авиакомпании задержали по подозрению в педофилии
Путин описал поговоркой ситуацию с коронавирусом в мире
Ученик пришел в школу в юбке в ответ на запрет носить шорты в жару
Украина пообещала «сделать больно» Лукашенко за приглашение ополченцев в Минск
Новости партнеров
Прослушать новость

В России объяснили решение наградить майонезом победителей школьной олимпиады

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова»

Администрация Кирова объяснила, что не имеет отношения к решению наградить школьников, ставших победителями и призерами всероссийской олимпиады, майонезом и другими соусами. Об этом сообщает информационный портал Newsler.

Журналисты запросили комментарий в администрации. Ее представители подтвердили, что глава администрации Дмитрий Осипов действительно лично присутствовал на торжественной встрече со школьниками и вручал им грамоты. Однако подарочный майонез вручал не он, а представители благотворительного фонда «Содружество».

Подарки, среди которых две упаковки кетчупа, а также майонез и соус «четыре сыра», были предоставлены производителями-спонсорами. Фото подарков от мэрии прислали журналистам родители одного из школьников.

3 июня стало известно, что мэрия Кирова наградила 19 учеников школ города, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады. Как минимум один из них получил в подарок грамоту и четыре упаковки с различными соусами.

Ранее, в январе прошлого года, сообщалось, что крымские чиновники в годовщину полного снятия блокады Ленинграда навестили проживающих в Керчи блокадников, вручив им по батону хлеба и медали. Позже чиновниц обвинили в унижении блокадников из-за вручения батонов.

Предыстория: Ставших призерами всероссийской олимпиады школьников наградили майонезом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В администрации объяснили, почему школьников наградили майонезом
Назван самый «майонезный» город России
Число желающих принять участие в олимпиадах в Москве выросло на 35 процентов