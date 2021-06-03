Француз пожаловался на ужасные проблемы с Россией из-за санкций США

Бизнес во Франции испытывает «ужасные проблемы» при взаимодействии с Россией из-за санкций США. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) рассказал директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен, передает РИА Новости.

По его словам, сложности возникают на повседневном уровне. Они связаны с открытием счетов для потенциальных российских инвесторов во французских банках. Де-факто это стало невозможным, но власти проблему отрицают.

Дюбьен отметил, что в целом Париж поддерживает развитие торгово-экономических отношений с Россией и в то же время дает понять, что изменений ждать не стоит. Ощущение, что санкции — это надолго, есть, и бизнес с этим смирился.

При этом, по словам представителя Франции, его страна находится в двусмысленном положении, поскольку одновременно является и жертвой, и инициатором санкций. Он напомнил о штрафе в отношении банка BNP Paribas в 2017 году на сумму девять миллиардов долларов за нарушение санкционного режима, а также проблемы французских автоконцернов, которым пришлось прекратить бизнес в Иране, несмотря на значительное присутствие там.

Спикер указал на то, что в настоящее время во многих штабах французских компаний в Париже сидят чиновники американского Управления контроля иностранных активов и следят за трансакциями. Таким образом, они имеют полный доступ к чувствительной информации. Дюбьен признал, что вопрос экстерриториальности санкций обсуждался и во французском парламенте, и в Брюсселе, но в консенсус и санкции против предприятий США он не верит.

Ранее в рамках форума министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Россия полностью избавится от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В свою очередь, вице-премьер Андрей Белоусов указал выведение доллара из структуры ФНБ связано с угрозой санкций США.