Похожий на персонажа компьютерной игры наггетс оценили в 7,2 миллиона рублей

Ставки на аукционе eBay за куриный наггетс, который напоминает члена экипажа из компьютерной игры Among us, превысили 40 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Unilad.

Куриный наггетс из фастфуда в Объединенных Арабских Эмиратах, который напоминает персонажа компьютерной игры Among us, выставлен на аукцион eBay. Лот собрал 178 заявок от потенциальных покупателей. На момент написания заметки наггетс продавали за 99 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей).

Для сравнения, в США можно приобрести десять куриных наггетсов за 8,3 доллара (606 рублей), а в России порция из девяти «Макнаггетс» обойдется в 99 рублей. По всей видимости, покупатель, которому достанется этот товар, не планирует съесть его, а сделает частью коллекции и поместит в морозильную камеру.

Аукцион по продаже наггетса заканчивается в пятницу, 4 июня. Вероятно, за это время ставки вырастут.

Among us — популярная многопользовательская игра, аналог карточной «Мафии». Игроки могут быть в команде членов экипажа или предателей. Задача команды — вычислить предателей и устранить их, при этом выполняя различные задачи на игровой карте. Задача предателей — саботировать работу и убивать членов экипажа, чтобы не позволить им выполнить их миссии.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Великобритании продали окурок сигары бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Недокуренную сигару подобрал и сохранил сотрудник Скотленд-Ярда Артур Черч, который сопровождал Черчилля.